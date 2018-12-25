2018-12-25T08:09:51+03:00
Общество

В Приморье вице-губернатором стала мать троих детей

Глава региона сам предложил общественнице Ирине Медведевой эту должность
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба администрации ПриморьяФото: пресс-служба администрации Приморья
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначил вице-губернатором по социальным вопросам председателя Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей» Ирину Медведеву.

25 декабря на встрече с активисткой глава Приморья отметил, что совместная работа с организацией уже принесла свои плоды. В первую очередь, считает губернатор, советы Медведевой были особенно полезны при разработке мер поддержки многодетных семей.

- Вопросов в социальной сфере еще достаточно, и нам необходим неравнодушный человек, который глубоко знает проблематику. На должности куратора социальной политики в Приморье людям важно видеть человека, который их понимает, – подчеркнул Кожемяко.

Когда Олег Кожемяко предложил Ирине Медведевой должность вице-губернатора по социальной политике, она согласилась и поблагодарила главу региона за те изменения, которые уже сейчас коснулись многодетных семей.

- Я много общаюсь с жителями, и вся эта работа вызывает у людей только положительные эмоции», – отметила Ирина Медведева. К слову, новый вице-губернатор и сама воспитывает троих. Так что проблемы многодетных для неё не пустой звук.

Ирина Медведева будет курировать социальные направления: здравоохранение, спорт, труд и социальное развитие.

Справка «КП»:

Ирина Медведева родилась в Тобольске Тюменской области. В 1993 году окончила Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году прошла обучение по программе «Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2012 года занимается общественной работой – возглавляет региональную общественную организацию «Совет многодетных родителей». Также является членом Приморского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».

Замужем, воспитывает троих детей.

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