Приморцы обсуждают в соцсетях почерк-кардиограмму медика из Владивостока

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-25T09:08:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В инстаграм-паблике revizor_vdk предметом бурного обсуждения стал почерк терапевта одной из поликлиник Владивостока.

Автор поста попросил о помощи участников группы, дело в том, что он не смог прочитать назначение доктора, сообщает «Вести. Приморье». Как посчитали многие, почерк медика действительно напоминает кардиограмму. «Радуйтесь! Сердце у вас здоровое!», - пишут комментаторы пациенту .

Однако нашлись и те, кто расшифровал запись. Если их догадки верны, то врач написал следующее: «Жалобы на боли в эпигастрии, тошноту, вздутие живота в течение нескольких дней, диету не соблюдает…». Знатоки медицинской каллиграфии утверждают, что ничего сложного или необычного в такой записи нет. Более того, пишут они, такой почерк вырабатывается у будущих медработников ещё в студенческие годы, когда за полуторачасовую лекцию преподаватель старается дать как можно больше материала и диктует текст слишком быстро. Вот и приходится писать быстро, но не аккуратно.

К слову, нашлись те, кто поделился способом быстро и легко узнавать, что же назначил доктор. Ответ прост: записывать на диктофон или в текстовый редактор на телефон его слова.