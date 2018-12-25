2018-12-25T09:45:06+03:00
Общество

Только два загса во Владивостоке будут работать в праздники

Услуги можно будет получить во Фрунзенском и краевом загсах
Софья КУЧИНА
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Фото: http://d-russia.ru/opublikovany-trebovaniya-k-formatam-svedenij-vnosimyh-v-edinyj-reestr-zags.htmlФото: http://d-russia.ru/opublikovany-trebovaniya-k-formatam-svedenij-vnosimyh-v-edinyj-reestr-zags.html
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В праздничные дни горожане смогут зарегистрировать ребёнка или получиь другие первоочередные услуги во Фрунзенском загсе, сообщила пресс-служба городской администрации. Работать будет также и краевой загс, передаёт ведомство.

Отметим, что приёмные дни Фрунзенского отдела, который располагается на Адмирала Фокина, 25 – только 4 и 5 января. Специалисты уже озвучили своё расписание.

- 4 января приём граждан и оформление необходимых услуг будет осуществляться с 8:30 до 16:30, обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45. 5 января ЗАГС будет работать с 8:30 до 13:00, - рассказала его руководитель Алла Хлызова.

На Днепровской,18 принимать граждан будут 3 и 4 января с 8:30до 17:30.

9 января свою работу возобновят все районные отделы записи актов гражданского состояния города

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