Только два загса во Владивостоке будут работать в праздники

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-25T09:45:06+03:00

Услуги можно будет получить во Фрунзенском и краевом загсах

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В праздничные дни горожане смогут зарегистрировать ребёнка или получиь другие первоочередные услуги во Фрунзенском загсе, сообщила пресс-служба городской администрации. Работать будет также и краевой загс, передаёт ведомство.

Отметим, что приёмные дни Фрунзенского отдела, который располагается на Адмирала Фокина, 25 – только 4 и 5 января. Специалисты уже озвучили своё расписание.

- 4 января приём граждан и оформление необходимых услуг будет осуществляться с 8:30 до 16:30, обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45. 5 января ЗАГС будет работать с 8:30 до 13:00, - рассказала его руководитель Алла Хлызова.

На Днепровской,18 принимать граждан будут 3 и 4 января с 8:30до 17:30.

9 января свою работу возобновят все районные отделы записи актов гражданского состояния города