2018-12-25T10:44:50+03:00
Общество

Уже завтра в Приморье ударят морозы

За атмосферными фронтами в край вторгнется холодная воздушная масса
Софья КУЧИНА
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Фото: https://56nv.ru/news/v-orenburzhe-v-pervyy-den-vesny-sohranitsya-moroz-do-30-gradusovФото: https://56nv.ru/news/v-orenburzhe-v-pervyy-den-vesny-sohranitsya-moroz-do-30-gradusov
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Этой ночью атмосферные фронты над Приморьем сместятся, но больших снегопадов не вызовут, сообщает Примпогода. Местами пройдут незначительные осадки, которые сохранятся и завтра днём. К утру фронтальные разделы сместятся в Японское море. Их место займёт холодная воздушная масса, и в крае резко станет гораздо холоднее. Ночью столбики термометров останутся на прежнем уровне, но день будет гораздо морознее сегодняшнего. Максимальные температуры воздуха −9…−17 °C, на севере до −23 °C.

Завтра во Владивостоке без осадков, поднимется сильный северо-западный ветер, резко похолодает. Минимальная температура −14…−16 °C, максимальная −11…−13 °C.

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