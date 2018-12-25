Уже завтра в Приморье ударят морозы

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-25T10:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью атмосферные фронты над Приморьем сместятся, но больших снегопадов не вызовут, сообщает Примпогода. Местами пройдут незначительные осадки, которые сохранятся и завтра днём. К утру фронтальные разделы сместятся в Японское море. Их место займёт холодная воздушная масса, и в крае резко станет гораздо холоднее. Ночью столбики термометров останутся на прежнем уровне, но день будет гораздо морознее сегодняшнего. Максимальные температуры воздуха −9…−17 °C, на севере до −23 °C.

Завтра во Владивостоке без осадков, поднимется сильный северо-западный ветер, резко похолодает. Минимальная температура −14…−16 °C, максимальная −11…−13 °C.