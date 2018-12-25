2018-12-25T10:49:58+03:00
Общество

В Новый год снега в Приморье не будет

Зато будет очень холодно и ветрено
Пётр КАМУШКИН
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Погода в Приморье будет весьма неприятной. Фото: ru.depositphotos.comПогода в Приморье будет весьма неприятной. Фото: ru.depositphotos.com
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Новый год в Приморье будет холодным, но бесснежным. Такой прогноз дал глава Примгидромета Борис Кубай.

По словам главного регионального синоптика, вплоть до праздничной ночи в крае будет править бал антициклон. Он придет из Сибири и большей частью накроет Китай – но заодно зацепит и Приморье. Из-за этого никаких осадков в крае не будет – хотя придут декабрьские морозы. В некоторых районах столбик термометра опустится до -30 градусов Цельсия. Одним из более-менее теплых мест окажется Владивосток. Температура в приморской столице будет варьироваться от -10 до -12 градусов. Впрочем, из-за сильного северного ветра погода в городе будет весьма неприятной.

Примечательно, что еще в минувшую пятницу Борис Кубай обещал еще один снегопад. Впрочем, как говорится, есть время давать прогнозы – и есть время корректировать прогнозы.

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