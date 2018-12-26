В Приморье по-прежнему бесснежно, но холодно
Столбики термометров опустились до -22°C
Фото: архив "КП"
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Сегодня, 26 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -8...-22°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -12...-14°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха -11...-13°C, в утренние часы -16...-18°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -8...-10°C.