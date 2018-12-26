2018-12-26T00:56:20+03:00
Общество

В Приморье по-прежнему бесснежно, но холодно

Столбики термометров опустились до -22°C
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня, 26 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -8...-22°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -12...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха -11...-13°C, в утренние часы -16...-18°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -8...-10°C.

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