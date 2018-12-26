Из Приморья теперь можно отправиться в Саппоро

СЕГОДНЯ 02:00 2018-12-26T02:00:08+03:00

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В зимнем расписании международного аэропорта Владивосток появился новый рейс. Теперь из Приморья можно отправиться в японский город Саппоро, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Выполнять полёты на этом направлении начала компания «Уральские авиалинии». Рейс регулярный: улететь в Саппоро можно два раза в неделю – по вторникам и пятницам, на самолётах AirbusA320. Борт рассчитан на 163 пассажира, есть эконом и бизнес-класс.

По словам директора по авиационной коммерции аэропорта Александра Боброва, это уже третье японское направление, на котором рейсы выполняется на регулярной основе. Всего за 11 месяцев пассажиропоток в страну восходящего солнца увеличился на 14%. В дальнейшем планируется расширить маршрутную сеть и сотрудничество с авиакомпаниями, чтобы обеспечить новые рейсы, связывающие столицу Приморья с различными городами Японии и другими странами Восточной Азии.

Справка «КП»

Саппоро - признанный центр отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков, а также – лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег. Кроме того, Саппоро славится своим снежным фестивалем, который проводится каждый год в феврале. Город на целую неделю превращается в огромную выставку под открытым небом. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть великолепные творения из снега и льда.