Судебные приставы приглашают приморцев узнать о своих долгах

СЕГОДНЯ 02:33 2018-12-26T02:33:31+03:00

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Сегодня, 26 декабря с 11.00 до 15.00 выездная группа судебных приставов проведёт акцию «Узнай о своих долгах». Любой желающий сможет проверить себя на наличие неисполненных долговых обязательство в рамках исполнительных производств. Для этого необходимо посетить зал аэропорта «Владивосток», найти приставов и предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

Пресс-служба УФССП отмечает, что зачастую люди просто понятия не имеют о своих долгах и это приводит к нежелательным последствиям.

Проверить себя на наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, ГИМС, а также налоговых, кредиторских или алиментных задолженностей, желательно каждому приморцу. Накануне праздников, когда многие покидают родные города, такое мероприятие особенно полезно. Ведь тех, у кого задолженности имеются, за границу не выпускают. Сделать это можно и не выходя из дома, на сайте УФССП по Приморью через «Банк данных исполнительных производств». Нужно всего лишь зайти на сайт и ввести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного производства.

К слову, акция эта проходит уже не в первый раз. Она показала себя как эффективный инструмент мотивации к погашению долгов. С начала года приставы вынесли 124 878 постановлений о запрете на выезд за пределы РФ, на сегодня это число сократилось почти на две трети.