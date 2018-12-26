2018-12-26T03:27:46+03:00
Общество

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 во Владивостоке: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Увидеть красочный фейерверк жители и гости Владивостока смогут с трех крупных точек
Василий ПОЛИКАРПОВ
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31 декабря жители и гости Владивостока смогут полюбоваться новогодним красочным фейерверком. Он начнется в 22 часа, его можно будет увидеть в трёх точках города: на набережной Спортивной гавани, в поселке Трудовое и на острове Русский (поселок Подножье).

Новогодний фейерверк станет ярким завершением праздничной программы, которая пройдет на набережной Спортивной гавани. 31 декабря здесь будут работать около 20 локальных площадок, в том числе фестиваль морских песен. После этого программу продолжит «Морской бой» – две команды артистов будут по очереди исполнять новогодние хиты, которые звучали в российских фильмах.

Как сообщают организаторы, после праздничного концерта на сцену выйдут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые поздравят горожан с Новым годом.

На центральной площади также пройдут праздничные мероприятия в рамках концепции «Новый! Лучший! Наш!». Для жителей и гостей города выступят народные коллективы, прозвучат песни, любимые многими поколениями. Обещают организаторы и прямую телетрансляцию из других стран, во время которых владивостокцев с 2019 годом поздравят новогодние сказочные персонажи.

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