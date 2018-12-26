2018-12-26T03:47:14+03:00
Общество

В Фокино вандалы разрушили новогодний городок

Хулиганы сорвали мишуру с ёлки и побили лампочки в 3D композициях
Софья КУЧИНА
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Фото: DpsсontrolФото: Dpsсontrol
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Этой ночью в ЗАТО Фокино произошёл акт шокирующего вандализма. Неизвестные разрушили новогодний городок: с ёлки сорвали мишуру, и разбили лампочки на 3D композициях в виде подарочных коробок. Подсветку удалось восстановить лишь частично.

Вся эта красота была установлена в местном парке, кому понадобилось портить композиции и тем самым омрачать предновогоднее настроение, пока что неизвестно. Однако уже сейчас жители Фокино единодушны в своём решении: поймать, тех, кто это сделал и оторвать руки. Комментарии с таким содержанием они оставляют на странице паблика Dpsсontrol, который сообщил о случившемся. Судя по всему, так масштабно город украсили впервые. Именно поэтому поступок хулиганов все приняли так близко к сердцу.

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