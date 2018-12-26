Куриные сердечки с листериями обнаружили в магазине Уссурийска

СЕГОДНЯ 04:47 2018-12-26T04:47:56+03:00

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В одном из продуктовых магазинов Уссурийска специалист ФГБУ «Приморская МВЛ» обнаружили листерий в партии куриных субпродуктов

Пробы от куриных сердечек брали от производителя из Белогорской области. Анализ показал наличие опасных патогенных бактерий – листерий. Они считаются особо опасными, так как выживают при низкой температуре. Для того, чтобы не заразиться листериозом, необходимо готовить продукцию долго и на высоких температурах.

Результаты исследований уже поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управление ветеринарии Тамбовской области и иные заинтересованные ведомства. Кроме того, информация предоставили и производителю, чтобы тот прекратил реализацию опасной курочки. Индивидуальному предпринимателю, который продавал субпродукты, выдали предостережение о

недопустимости нарушения обязательных требований нормативных документов в области ветеринарного законодательства. Такой шаг позволяет снизить административную нагрузку на бизнес.