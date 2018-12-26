Дебошира с рейса «Москва-Владивосток» будут принудительно лечить от психрасстройства

СЕГОДНЯ 05:24 2018-12-26T05:24:08+03:00

Мужчина требовал пересадить его из «эконома» в «бизнес-класс»

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Сентябрьская история о хулигане в самолёте на направлении «Владивосток-Москва» наконец получила продолжение.

Следователи СУТ СК России сообщили, что расследование уголовного дела о хулиганстве на борту завершилось.

По версии следствия, в сентябре этого года 32-летний мужчина с билетами в «эконом» класс пошел в салон с местами «бизнес-класса» и требовал бортпроводников его пересадить. Когда ему отказали, он устроил скандал: оскорблял экипаж и пассажиров и пытался подраться.

Расследование установило, что такое поведение спровоцировало психическое расстройство, от которого страдает букйный пассажир. Дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

«Комсомолка» напоминает о похожей истории. Этим летом канал «Рент ТВ» сообщил, что с этого рейса сняли неадекватного пассажира. Дебошир якобы пытался выйти из самолета через полчаса после взлета. Однако тогда, пресс-службы международного аэропорта Владивосток и управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу информацию о скандале не подтвердили.