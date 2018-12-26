2018-12-26T05:58:05+03:00
Общество

Из-за обледенения судов в Приморье объявили штормовое предупреждение

Опасное явление продлится три дня
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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В ночь с четверга на пятницу – в заливе Петра Великого очень быстро обледенеют суда, сообщает краевой ГОЧС. По информации учреждения по пожарной безопасности, лёд будет держаться трое суток. В связи с этим в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Как передаёт Примгидромет, в ближайшие дни во Владивостоке не будет снега, однако уже сегодня ночью сильно похолодает. Столбики термометров опустятся до −16…−20 градусов, днем −12…−16 °С. Из-за сильного северо-западного ветра станет более морозно.

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