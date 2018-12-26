У приморских спасателей появился милейший четырёхлапый и хвостатый коллега

СЕГОДНЯ 06:45 2018-12-26T06:45:41+03:00

Щенку Борзу Эдлеру Шону всего лишь три месяца, а он уже тренируется

Изменить размер текста: A A

В поисково-спасательном отряде ДВРПСО МЧС России появился новый боец. По словам спасателей, новичок крайне мил и четырёхлап.

Щенка по имени Борз Эдлер Шон забрал от мамы кинолог владивостокского поисково-спасательного отряда Михаил Ищенко. Малышу всего три месяца, но уже сейчас он тренируется с другими животными спасателей. Собака внимательно исследует этот мир, учится общаться со своими лохматыми коллегами, приучается к играм, сваивая «курс молодого бойца».

- На этом строится обучение поиску, собака привыкает играть с посторонними людьми, и когда, они вдруг прекращают игру и прячутся, сама стремиться найти их», – подчеркнула начальник кинологического поисково-спасательного подразделения Владивостокского ДВРПСО Екатерина Воронцова.

По мнению специалистов, собаки – преданные и грамотные помощники в проведении поисковых работ.

Согласно информации пресс-службы МЧС по Приморью, четвероногие напарники спасателей Владивостокского отряда постоянно проходят спецобучение, а также участвуют в конкурсах и учениях. К чрезвычайным ситуация друзья человека готовы всегда и на все сто процентов.