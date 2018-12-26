Приморцы попытались отправить в Китай почти 23 тонны ценного гриба-паразита

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-26T08:25:54+03:00

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Уссурийские таможенники задержали в пункте пропуска ДАПП Полтавка больше 22 тонн берёзового гриба.

Ценный груз нашёлся на таможенном контроле при досмотре российской фуры. Оказалось, что чагу (так называют берёзовый гриб) пыталась вывезти российская организация по недействительной лицензии. Теперь в отношении компании-экспортёра уссурийская таможня возбудила дело об администратвном правонарушении. Сейчас 22,6 тонны березового гриба поместили на склад временного хранения. Проводится расследование.

Справка «КП»

Гриб Чага чаще всего встречается на берёзах, отчего и получил народное название «чёрный берёзовый гриб». Он образуется в результате заражения дерева паразитным грибом Inonotus obliquus. Чага используется в медицине как противоопухолевое и противогастритное средство, а также как травяной чай. Гриб внесён в Государственный реестр лекарственных средств России, входит в перечень товаров, на которые распространяется разрешительный порядок вывоза с территории Евразийского экономического союза. Только в этом году уссурийская таможня 23 раза останавливала граждан, пытавшихся вывезти ценного паразита в Китай.