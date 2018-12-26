Росгвардейцы поймали негодяя, отобравшего телефон у девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 08:52 2018-12-26T08:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Артёме Росгвардейцы задержали негодяя, отобравшего сотовый телефон у девятилетнего малыша, сообщает «КП» со ссылкой на Росгвардию.

Сегодня рано утром, на улице Кирова мужчина отобрал у школьника телефон «Самсунг» и убежал в сторону частного сектора. Однако далеко преступник не ушёл: попался в руки наряда вневедомственной охраны уже через несколько минут. Как сообщила пресс-служба ведомства, ранее судимого 28-летнего приморца росгвардейцы доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.