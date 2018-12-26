Во Владивостоке сожгли красную икру со «Спортивки»

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-26T09:12:14+03:00

Больше 157 кило трепанга на меду также отправились в топку

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Больше 160 килограммов опасных морепродуктов сегодня уничтожили во Владивостоке, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморью.

Крабов, красную икру, филе гребешка, трепанг на меду без ветеринарных сопроводительных документов специалисты ведомства обнаружили в палатке индивидуального предпринимателя на так называемой «Спортивке». На товаре не было маркировке с наименованием, сроками годности и условиями хранения. От партии икры взяли пробы, и анализ показал, что в продукции превышен уровень бактериальной обсеменённости. Также в излюбленном деликатесе приморцев нашли кишечную палочку. Скорее всего, при изготовлении морепродукта нарушали санитарные нормы.

Продавца привлекли к административной ответственности. Дары моря сожгли на специализированном предприятии под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.