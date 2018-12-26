Массовое погружение: в Приморье под лед провалились сразу пять автомобилей

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-26T10:48:39+03:00

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В Приморье продолжается сезон «автомобилей-утопленников». Сегодня приморские рыболовы поставили своеобразный рекорд. В Надеждинском районе под лед ушло сразу 5 автомобилей.

Все инциденты произошли недалеко от поселка Тавричанка. С самого утра там рыбачат местные жители. Они совершенно игнорируют тот факт, что море еще не промерзло – а погода стоит относительно теплая. Вдобавок весь лед в районе поселка покрыт незаметными промоинами и трещинами. Даже выход на него – опасное мероприятие. Что уж говорить про выезд на автомобиле… Но местных любителей наваги это не останавливает.

В итоге с утра в районе Тавричанки утонуло уже 5 автомобилей – в том числе несколько микроавтобусов. Большинство инцидентов произошли недалеко друг от друга: судя по всему, они провалились, когда по ледяной корке пошла трещина. К счастью, в результате этих ЧП никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683962" frameborder="0"></iframe> Пять машин провалились под лед. Тавричанка, Приморье.

Между тем, несколько дней назад подобное происшествие закончилось смертью ребенка. 23 декабря на реке Раздольная провалилась машина, в которой в которой находились четыре взрослых и ребенок (сын одного из рыбаков). На место ЧП сразу же вызвали работников МЧС. Вскоре туда прибыли спасатели, пожарные, полицейские, медики и психолог. Водолазы-спасатели извлекли тело из автомобиля и передали его работникам полиции. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Речь идет о 109 статье Уголовного кодекса – «Причинение смерти по неосторожности».