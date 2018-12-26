АО «Восточный Порт» наградило ветеранов производства

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-26T11:04:08+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», провел торжественную встречу, посвященную присвоению работникам предприятия почетного звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт».

В текущем году почетного звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт» удостоены 26 портовиков. Управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак вручил ветеранам почетные знаки, удостоверения и денежные поощрения, отметив значительный вклад каждого в работу предприятия.

«Каждый из вас посвятил работе в «Восточном Порту» значительную часть своей жизни. Благодаря вашему добросовестному труду «Восточный Порт» — мощное и высокотехнологичное предприятие. Мы гордимся вашими достижениями и благодарим за высокий профессионализм и преданность предприятию», — обратился к ветеранам Вадим Байбак.

Один из награжденных почетным знаком в этом году Александр Анатольевич Мерлинин работает докером-механизатором специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» с 1993 года. В свободное от работы время занимается большим теннисом и помогает тренировать юношескую хоккейную команду «Восточник».

«Я не представляю своей жизни без этой работы: сплоченный коллектив, достойная заработная плата, с которой можно строить будущее. 25 лет пролетели незаметно. Кажется, еще совсем недавно был учеником докера, изучал технику, повышал свою квалификацию. Теперь уже сам обучаю молодежь. Сейчас уже и династия намечается. В одной бригаде со мной трудится мой брат, зять тоже работает на угольном комплексе. Думаю, что и дочь устроится в АО «Восточный Порт» по окончании института», — отметил Александр Мерлинин.

Чествование ветеранов порта в преддверии новогодних праздников стало для АО «Восточный Порт» доброй традицией. Положение о почетном звании «Ветеран морского порта «Восточный Порт» издано в июне 1999 года. Это звание присваивается женщинам, проработавшим на предприятии 20 лет, мужчинам – 25 лет. За историю стивидорной компании звания удостоены 796 работников, из которых 555 человек вышли на заслуженный отдых.