2018-12-27T00:12:55+03:00
Общество

Четверг в Приморье обойдётся без снега

Зато назвать его тёплым не повернётся язык ни у одного синоптика
Игорь СОРОКИН
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Зимним морозам Владивосток отвечает своей красотойЗимним морозам Владивосток отвечает своей красотойФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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Сегодня, 27 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Это подразумевает, что осадки по территории края пройдут с минимальной вероятностью.

По краю - переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северный сильный. Воздух −10...-23°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −13...-15°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −13..-15°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −13...-15°C.

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