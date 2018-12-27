Четверг в Приморье обойдётся без снега
Зато назвать его тёплым не повернётся язык ни у одного синоптика
Зимним морозам Владивосток отвечает своей красотойФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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Сегодня, 27 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Это подразумевает, что осадки по территории края пройдут с минимальной вероятностью.
По краю - переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северный сильный. Воздух −10...-23°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −13...-15°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −13..-15°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −13...-15°C.