2018-12-27T00:41:56+03:00
Общество

Приморье закатало весь Дальний Восток

Выпуск наших консервов за 11 месяцев составил 152,6 миллиона условных банок
Игорь СОРОКИН
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Приморье лидирует по выпуску рыбных консервов на Дальнем Востоке.

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, выпуск наших консервов за 11 месяцев составил 152,6 миллиона условных банок.

«По этому показателю Приморский край остается лидером на Дальнем Востоке. Отметим, что почти 70% всех произведенных консервов приходится на «Доброфлот», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что консервы из скумбрии и иваси «Доброфлот» вошли в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе Олега Кожемяко. В поддерживающих программу магазинах банку скумбрии можно купить за 56 рублей, иваси — за 55 рублей.

Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны — одно из поручений президента России Владимира Путина.

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