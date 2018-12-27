Приморье закатало весь Дальний Восток
Приморье лидирует по выпуску рыбных консервов на Дальнем Востоке.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, выпуск наших консервов за 11 месяцев составил 152,6 миллиона условных банок.
«По этому показателю Приморский край остается лидером на Дальнем Востоке. Отметим, что почти 70% всех произведенных консервов приходится на «Доброфлот», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, что консервы из скумбрии и иваси «Доброфлот» вошли в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе Олега Кожемяко. В поддерживающих программу магазинах банку скумбрии можно купить за 56 рублей, иваси — за 55 рублей.
Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны — одно из поручений президента России Владимира Путина.