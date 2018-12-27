2018-12-27T00:49:19+03:00
Политика

Элла Памфилова: выявленные нарушения не изменили бы итоги выборов в Приморье

Председатель ЦИК также подчеркнула, что факт нарушений пока не доказан
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Возможные нарушения при голосовании на участках с использованием КОИБов на повторных выборах главы Приморского края, если и были, не повлияли бы на результат выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Памфилова также добавила, что ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края обратиться в суд. Однако в Приморье таких оснований не нашли.

- Посмотрели, там даже нет предмета для обращения в суд. В любом случае это на общие итоги выборов не повлияло бы, - подчеркнула Элла Памфилова.

Глава ЦИК не исключила, что при выявлении новых обстоятельств возможно обращение в Следственный комитет.

Наопмним, на выборах главы Приморья, состоявшихся 16 декабря, врио губернатора региона Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов. Второе место занял депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,16%). Повторные выборы в Приморье были назначены после отмены результатов второго тура 16 сентября из-за многочисленных нарушений.

Ранее движение "Голос" выпустило доклад, в котором утверждает, что на части участков во Владивостоке протоколы КОИБов были фальсифицированы. В ЦИК переданы материалы по восьми участкам, уточнила Памфилова.

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