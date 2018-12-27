2018-12-27T01:35:31+03:00
Общество

Владивостокские «Хаятты» вновь выставят на продажу - за 15,3 миллиардов рублей

Не раз приморский парламент голосовал за выделение дополнительных денег на достройку этих отелей, и вот край вновь пытается избавиться от этого бремени
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автораФото: Игорь СОРОКИН
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Российский аукционный дом назначил на 25 января торги в форме голландского аукциона по двум недостроенным гостиничным комплексам во Владивостоке.

Первый лот — многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой рог. Площадь здания — 6,1 тысячи квадратных метров, площадь земельных участков — 1,5 гектара. По первоначальному проекту в здании предусмотрена гостиница на 222 номера различных категорий, два ресторана, бар, лобби-лаунж, три зала переговоров и четыре конференц-зала. Гостиница готова на 60%. Начальная стоимость — 8,3 миллиарда рублей, минимальная — 5,5 миллиардов рублей.

Второй лот — многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. В комплекс входят два здания: 14-этажное здание отеля на 218 номеров различных категорий, а также деловой (банкетные и конференц-залы, переговорные и пр.) и ресторанной зонами, общая площадь здания — 36,4 тысяч квадратных метров, а также отдельное здание SPA-комплекса площадью 10,2 тысяч квадратных метров. Вместе с гостиничным комплексом покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость — 7 миллиардов рублей, минимальная — 4,9 миллиардов рублей.

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