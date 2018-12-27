Японский ресторан сгорел в приморской Находке

СЕГОДНЯ 02:41 2018-12-27T07:30:09+03:00

Скорее всего, речь идет не о поджоге, а о куда более банальных причинах [видео]

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В ночь со среды на четверг в Находке загорелся ресторан японской кухни на проспекте Мира, 2.

Как сообщили очевидцы в комментариях к Instagram-паблику nhk_off, огонь быстро распространился на все здание. Хотя на место очень быстро прибыли пожарные расчёты, спасти ресторан не удалось.

В данный момент все подробности произошедшего устанавливаются. Экспертам предстоит выяснить, не было ли поджога, хотя по предварительной информации речь идет о технических неполадках на кухне.