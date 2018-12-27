Приморец лихо обманывал земляков в интернете

СЕГОДНЯ 03:38 2018-12-27T03:38:14+03:00

Полицейские задержали в Приморье подозреваемого в онлайн-мошенничестве

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В дежурную часть ОМВД по Артему поступило заявление местной жительницы о мошенничестве через Интернет.

Полицейские установили, что потерпевшая увидела на одном из сайтов объявление о сдаче внаем квартиры. Позвонив по указанному телефону, женщина договорилась с арендодателем и перечислила предоплату в 10 тысяч рублей. После этого гражданин, разместивший объявление, перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 25-летний житель Спасска-Дальнего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за воровство.

В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция предусматривает до пяти лет.

Установлена причастность подозреваемого к четырем криминальным эпизодам. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Пока расследование продолжается.