Экстренное обледенение грозит судам Приморья
Экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде действует в Приморье с 27 по 30 декабря. Спасатели предупреждают о возможном обледенении судов.
По данным Примгидромета, с ночи на 27 декабря, ночью и утром с 28 по 30 декабря в заливе Петра Великого в районе от мыса Поворотный до мыса Золотой ожидается быстрое обледенение судов.
«Возможно возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах, обусловленных быстрым обледенением судов, сильным ветром 15-20 метров в секунду, на мысах до 25 метров в секунду, волнением моря до 4,5 баллов», — отмечают в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.
Морская спасательная служба находится в готовности к реагированию.
Единый телефон спасателей — 101.