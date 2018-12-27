2018-12-27T04:17:05+03:00
Происшествия

Экстренное обледенение грозит судам Приморья

Морская спасательная служба находится в готовности к реагированию
Игорь СОРОКИН
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фото - КПфото - КП
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Экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде действует в Приморье с 27 по 30 декабря. Спасатели предупреждают о возможном обледенении судов.

По данным Примгидромета, с ночи на 27 декабря, ночью и утром с 28 по 30 декабря в заливе Петра Великого в районе от мыса Поворотный до мыса Золотой ожидается быстрое обледенение судов.

«Возможно возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах, обусловленных быстрым обледенением судов, сильным ветром 15-20 метров в секунду, на мысах до 25 метров в секунду, волнением моря до 4,5 баллов», — отмечают в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.

Морская спасательная служба находится в готовности к реагированию.

Единый телефон спасателей — 101.

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