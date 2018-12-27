2018-12-27T06:08:38+03:00
Происшествия

Пожарные рассказали о сгоревшем в Находке ресторане

Проведя разведку внутри горящих помещений, огнеборцы никого не обнаружили
Игорь СОРОКИН
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фото - Елена Кошкаровафото - Елена Кошкарова
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ГУ МЧС по Приморскому краю выпустило официальный комментарий по нашумевшему инциденту - ночью в Находке сгорел ресторан японской кухни.

По словам представителя пресс-службы, 27 декабря в 03:38 на пульт пожарной охраны Находки поступило сообщение о возгорании кафе на проспекте Мира. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по адресу уже спустя 10 минут. Наблюдалось открытое горение веранды и кровли строения.

Проведя разведку внутри горящих помещений, огнеборцы никого не обнаружили.

В 04.32 пожар был локализован, а в 05.52 ликвидировано открытое горение. Завершается разбор и проливка конструкций. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Пострадавших нет.

Всего при тушении было задействовано 17 человек личного состава и пять единиц техники.

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