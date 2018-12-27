Авиарейс в японское Саппоро отправляют из Владивостока

СЕГОДНЯ 06:29 2018-12-27T06:29:13+03:00

Напомним, в зимнем расписании полетов также сохранился авиарейс из Владивостока в Токио авиакомпании «Аврора»

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В зимнем расписании полетов Международного аэропорта Владивосток появился авиарейс в Саппоро. Полеты выполняют «Уральские авиалинии».

Как сообщили в аэропорту, рейс по маршруту Владивосток — Саппоро будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320. Самолет рассчитан на перевозку 162 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса.

«Рейсы из Владивостока в Саппоро выполняются впервые. Стоит отметить, что это уже третье японское направление, на котором рейсы выполняются на регулярной основе. Всего за 11 месяцев пассажиропоток в Страну восходящего солнца увеличился на 14%», — отметил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

Напомним, в зимнем расписании полетов также сохранился авиарейс из Владивостока в Токио авиакомпании «Аврора». Полеты выполняются четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям. Обслуживают воздушную линию воздушные суда Bombardier Q400.

Отметим, по данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ноябре этого года пассажиропоток аэропорта Владивостока на международных направлениях вырос на 39% и составил около 87 тысяч человек. Рост на японском направлении составил 38%.