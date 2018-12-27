2018-12-27T06:29:13+03:00
Общество

Авиарейс в японское Саппоро отправляют из Владивостока

Напомним, в зимнем расписании полетов также сохранился авиарейс из Владивостока в Токио авиакомпании «Аврора»
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В зимнем расписании полетов Международного аэропорта Владивосток появился авиарейс в Саппоро. Полеты выполняют «Уральские авиалинии».

Как сообщили в аэропорту, рейс по маршруту Владивосток — Саппоро будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320. Самолет рассчитан на перевозку 162 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса.

«Рейсы из Владивостока в Саппоро выполняются впервые. Стоит отметить, что это уже третье японское направление, на котором рейсы выполняются на регулярной основе. Всего за 11 месяцев пассажиропоток в Страну восходящего солнца увеличился на 14%», — отметил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

Напомним, в зимнем расписании полетов также сохранился авиарейс из Владивостока в Токио авиакомпании «Аврора». Полеты выполняются четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям. Обслуживают воздушную линию воздушные суда Bombardier Q400.

Отметим, по данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ноябре этого года пассажиропоток аэропорта Владивостока на международных направлениях вырос на 39% и составил около 87 тысяч человек. Рост на японском направлении составил 38%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные рассказали о сгоревшем в Находке ресторане
Экстренное обледенение грозит судам Приморья
Приморец лихо обманывал земляков в интернете
Японский ресторан сгорел в приморской Находке
Владивостокские «Хаятты» вновь выставят на продажу - за 15,3 миллиардов рублей
Элла Памфилова: выявленные нарушения не изменили бы итоги выборов в Приморье
Приморье закатало весь Дальний Восток
Четверг в Приморье обойдётся без снега
АО «Восточный Порт» наградило ветеранов производства
Массовое погружение: в Приморье под лед провалились сразу пять автомобилей
Во Владивостоке сожгли красную икру со «Спортивки»
Росгвардейцы поймали негодяя, отобравшего телефон у девятилетнего мальчика
Приморцы попытались отправить в Китай почти 23 тонны ценного гриба-паразита
В Уссурийске при лобовом столкновении пострадала женщина-водитель
У приморских спасателей появился милейший четырёхлапый и хвостатый коллега
Из-за обледенения судов в Приморье объявили штормовое предупреждение
Дебошира с рейса «Москва-Владивосток» будут принудительно лечить от психрасстройства
Куриные сердечки с листериями обнаружили в магазине Уссурийска
В Фокино вандалы разрушили новогодний городок
Салюты и фейерверки на Новый год 2019 во Владивостоке: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска
Судебные приставы приглашают приморцев узнать о своих долгах
Из Приморья теперь можно отправиться в Саппоро