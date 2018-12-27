Гектарщики Приморья впереди всего Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-27T09:32:00+03:00

На данный момент свой гектар в крае помимо самих приморцев получили жители еще 80 регионов России

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Приморский край – один из самых популярных регионов Дальнего Востока, реализующих федеральный проект по предоставлению бесплатного участка земли россиянам.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморья, сейчас количество заявителей, уже оформивших гектар, почти достигло 13,5 тысяч человек. Еще около 2,5 тысяч договоров на предоставление участков находится в работе у специалистов и на подписании у самих заявителей.

В ведомстве подчеркнули, Приморье – самый востребованный регион у гектарщиков на всем Дальнем Востоке. Среди тех, кому уже выданы участки – не только приморцы, но и жители других субъектов: дальневосточники – жители Хабаровска, Забайкальского края, Амурской области, Камчатки, Магадана, Сахалина, Республики Саха (Якутия), жители Сибири – Иркутской, Омской, Новосибирской, Томской области, Красноярского края, жители Урала – Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также центральных и северо-западных регионов – Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новгородской, Мурманской, Владимирской, Тверской, Орловской, Белородской, Тульской, Ярославской областей и других территорий.

«В декабре мы впервые выдали участок жителю еще одного региона – Карачаево-Черкесской Республики. Теперь участниками программы в крае являются жители 81 субъекта страны», – отметили в департаменте.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Закон, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке. При этом участникам программы в крае предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.