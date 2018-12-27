Сотрудники АО «Восточный Порт» получают поддержку при покупке жилья

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-27T09:44:08+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», реализует корпоративную социальную программу по улучшению жилищных условий работников порта. В 2018 году участниками программы стали шесть сотрудников предприятия.

Принять участие в программе могут как молодые и перспективные рабочие и специалисты, так и высококвалифицированные и опытные сотрудники АО «Восточный Порт».

Важными факторами являются отсутствие собственного жилья или проживание в помещении, площадь которого не соответствует нормативам на одного члена семьи (в соответствии с региональным стандартом нормативной площади жилого помещения).

Определяет претендентов на участие в программе специальная комиссия из числа компетентных специалистов АО «Восточный Порт» при участии руководителей подразделений предприятия. По условиям программы АО «Восточный Порт» предоставляет работникам возможность приобрести жилплощадь на выгодных условиях.

АО «Восточный Порт» — градообразующее предприятие Находкинского городского округа, сегодня работают более 1 800 человек, с вводом в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного терминала в регионе будет создано более 500 дополнительных рабочих мест. Успехи стивидорной компании — результат ежедневного труда и высокого профессионализма всего коллектива. Важно, чтобы наши сотрудники чувствовали поддержку и стремились связать свою карьеру и жизнь с «Восточным Портом», для этого мы разработали новую жилищную программу и постоянно расширяем корпоративный социальный пакет», — отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Один из первых участников жилищной программы АО «Восточный Порт» — электрогазосварщик Андрей Смирнов, который работает на предприятии 9 лет.

«Своей жилплощади у нас не было, за девять лет, что живем в Находке, сменили несколько съемных квартир. Очень рады, что АО «Восточный Порт» предоставил возможность приобрести собственное жилье — квартиру площадью 52 кв. метра во Врангеле. Мы уже заключили договор и готовимся с семьей к переезду», — поделился участник программы.

АО «Восточный Порт» входит в реестр социально-ответственных Организаций Российской Федерации. Поддержка работников и членов их семей предполагается коллективным договором, который является образцовым среди предприятий водного транспорта и был взят за основу отраслевого тарифного соглашения.