Морозы накроют всё Приморье

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-27T10:17:07+03:00

В случае возникновения нештатных ситуаций будут приняты оперативные меры по их устранению

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На котельных и дизельных электростанциях сформирован нормативный запас топлива, материалов, усилены аварийные бригады.

Как сообщил главинженер «Примтеплоэнерго» Сергей Попов, в случае возникновения нештатных ситуаций будут приняты оперативные меры по их устранению. В первую очередь, это касается проведения работ на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирования социально значимых объектов муниципалитетов.

По его словам, в период праздников на всех объектах предприятия обеспечат круглосуточное дежурство ремонтно-восстановительных бригад и специальной техники, включая резервные дизельные электростанции, необходимые ресурсы для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, во всех муниципалитетах ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб.

«В крае работает почти 850 аварийных бригад, оснащенных необходимой техникой, оборудованием и расходными материалами. В случае каких-либо аварийных ситуаций жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер», — отметила руководитель ведомства Елена Пархоменко.

С телефонами диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморского края можно ознакомиться здесь. Телефон Единой службы спасения — 112.