2018-12-27T11:09:47+03:00
Общество

Продукты приморцам постарались продавать дешевле

Специалисты помогли предпринимателям подготовиться к прохождению необходимых таможенных процедур
Игорь СОРОКИН
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В течение 2018 года при поддержке краевого Центра развития экспорта (ЦРЭ) более 20 производителей из Приморья приняли участие в семи отраслевых международных выставках, которые прошли в Республике Корея, Китае, Филиппинах, США и Канаде. Они презентовали продукты питания, строительные материалы, автомобильное оборудование и другие товары.

Как рассказал генеральный директор Центра развития экспорта Приморского края Евгений Никифоров, специалисты помогли предпринимателям подготовиться к прохождению необходимых таможенных процедур, оформить продукцию с учетом международных стандартов, а также взяли на себя расходы по оплате организационных взносов, строительству выставочного павильона и организации рабочего пространства для проведения переговоров с потенциальными партнерами.

Еще 15 компаний бесплатно разместили информацию о своей продукции в электронной витрине Центра развития экспорта на крупнейшей в Азии международной онлайн-платформе для оптовых закупок Аlibaba.com. Новый вид продвижения наиболее востребован среди начинающих производителей, которые только планируют выход на иностранные рынки и не имеют опыта внешнеэкономической деятельности.

«Наша витрина всегда находится в топе поисковых запросов и хорошо просматривается пользователями, так как мы содержим “золотой” аккаунт. На этой площадке мы демонстрируем потенциал приморских компаний, а когда иностранные покупатели проявляют интерес, предоставляем им подробную информацию о товарах, помогаем получить образцы, связаться с местным производителем и, в конечном итоге, наладить поставки продукции. Витрина работает всего два месяца, но уже есть первые результаты – идут переговоры об экспорте шоколада ручной работы и морепродуктов из Владивостока в Китай», – отметил Евгений Никифоров.

Кроме того, специалисты ЦРЭ оказывают содействие предпринимателям в поиске потенциальных партнеров в рамках международных деловых мероприятий. К примеру, в течение года 20 компаний приняли участие в работе иностранных делегаций из стран Северо-Восточной Азии, а 40 посетили Китай в составе бизнес-миссий от Приморского края.

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