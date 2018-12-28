Во Владивостоке последняя пятница года будет бесснежной
По краю небольшой снег с вероятностью 60 процентов
Фото: http://www.yugopolis.ru/
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Сегодня, 28 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 60%. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -10...-22°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -11...-13°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -11..-13°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха -10...-12°C.