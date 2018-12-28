Во Владивостоке фура потеряла прицеп на заколдованном повороте
Несколько дней назад на этом месте случилась подобная ситуация
Фото:dpskontrol_125rus
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Во Владивостоке в районе улицы Басаргина фура лишилась прицепа. Тот улетел в кювет по неизвестным причинам, сообщает «КП» со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus. О пострадавших информации нет. На месте работала полиция.
Примечательно, что буквально несколько дней назад на этом же самом месте - на повороте с Катерной в сторону Патрокла прицеп отвалился у другого большегруза. В СМИ и соцсетях этот поворот уже окрестили «заколдованным местом».