Во Владивостоке фура потеряла прицеп на заколдованном повороте

СЕГОДНЯ 02:02 2018-12-28T02:02:35+03:00

Несколько дней назад на этом месте случилась подобная ситуация

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Во Владивостоке в районе улицы Басаргина фура лишилась прицепа. Тот улетел в кювет по неизвестным причинам, сообщает «КП» со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus. О пострадавших информации нет. На месте работала полиция.

Примечательно, что буквально несколько дней назад на этом же самом месте - на повороте с Катерной в сторону Патрокла прицеп отвалился у другого большегруза. В СМИ и соцсетях этот поворот уже окрестили «заколдованным местом».