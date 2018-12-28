Приморский «Адмирал» победил на льду Фетисов-арены подмосковного «Витязя»

СЕГОДНЯ 02:43 2018-12-28T02:43:49+03:00

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Команде «Адмирал» наконец удалось вырваться из череды проигрышей. В четверг, 27 декабря «моряки» вырвали победу у подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По словам специалистов пресс-службы «Адмирала», приморские хоккеисты уверенно вели игру до последней секунды и никому не дали оспорить право зваться победителями отчетного матча.

В первом периоде команды забросили по две шайбы: у «Адмирала» авторами голов стали Глеб Зайцев и Кирилл Воронин, в составе «Витязя» точными бросками отметились Геннадий Столяров и Борна Рендулич. Следующий период прошёл без голов, на 46-й минуте клуб из Владивостока вышел вперёд благодаря шайбе Василия Стрельцова. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Константина Глазачева. Итог встречи 4:2.Отметим, что это второе поражение «Витязя» после шестиматчевой победной серии в КХЛ.

29 декабря, в субботу «Адмирал» сыграет с петербургским СКА на льду Фетисов-арены.