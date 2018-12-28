2018-12-28T04:08:58+03:00
Общество

В Находке поймали моряка с запасами гашиша

За контрабанду наркотиков ему грозит лишиться свободы на очень долгий срок
Софья КУЧИНА
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Фото: https://okeydoc.ru/vidy-narkotikov-i-ix-dejstvie/Фото: https://okeydoc.ru/vidy-narkotikov-i-ix-dejstvie/
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В Находке на одном из судов таможенники обнаружили более 14 граммов гашишного масла, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу Находки.

«Сюрприз» обнаружился во время оформления российского судна в охотоморскую экспедицию. Шприц с темно-зеленым содержимым нашли в машинном отделении судна. Анализ показал, что вещество – это масло каннабиса. Его владелец – один из членов экипажа рассказал, что наркотик он взял с собой в рейс для личного употребления.

14,2 грамма масла – это крупный размер. Таможня возбудила уголовное дело в отношении моряка. Ему грозит лишиться свободы на срок от десяти до двадцати лет за «Контрабанду наркотических средств».

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