Льготными ценами на газеты и журналы воспользовались около пяти тысяч приморцев

СЕГОДНЯ 04:24 2018-12-28T04:24:57+03:00

За десять дней действия скидок на подписку тираж выписанных изданий в Приморском крае составил 29,6 тысяч экземпляров

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В зимнюю декаду подписки Почта России дополнительно к скидкам издательств снизила цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно. В результате 10,2 тысяч экземпляров по подписке набрали издания Приморского края, подписной тираж на федеральную прессу составил 19,4 тысяч экземпляров.

Чтобы постоянные читатели не пропустили первые выпуски 2019 года, подписка на периодику продлена многими российскими издательствами. Продолжают действовать скидки на социально значимые издания, список которых утвержден Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств.

Напомним, единая автоматизированная система Почты России позволяет значительно сократить время оформления услуги. По названию издания оператор почтовой связи может выбрать наименьшую цену среди подписных агентств. Жители Приморья также имеют возможность самостоятельно выбрать интересные издания в режиме онлайн на сайте.