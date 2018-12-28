2018-12-28T05:10:26+03:00
Общество

Губернатор Приморья не видит предпосылок к объединению двух регионов

Слухи об объединения Приморья и Сахалина гуляют по соцсетям
Софья КУЧИНА
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Фото: https://wikiway.com/russia/sakhalin/Фото: https://wikiway.com/russia/sakhalin/
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Глава Приморья Олег Кожемяко прокомментировал информацию об объединении Сахалина и Приморья.

Объединить два региона Дальнего Востока – идея далеко не новая. Однако несколько дней назад по соцсетям стали гулять слухи о том, что документы о слиянии области и края уже существуют и ждут только подписания.

Однако пока что слухи остаются только слухами. О том, что предпосылок к этому сложному процессу сейчас нет, заявил Олег Кожемяко. По словам губернатора, в первую очередь быть объединению или нет, должны решать жители Приморья и Сахалина. Только после этого может быть создана инициативная группа, которая обратится в избирательную комиссию. После проведения референдума соответствующий указ должен подписать президент.

- Территории большие, они непростые. Как бы это отразилось на Сахалине, какие плюсы будут одному и другому региону. Прежде чем принимать такие решения, делаются экономические и социальные подсчеты. После этого уже обнародуются все эти выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широким слоем населения, и я думаю, что на данном этапе нужно сосредоточиться нам на тех проблемных вопросах, которые есть в Приморье, - заявил Олег Кожемяко.

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