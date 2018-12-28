2018-12-28T05:24:20+03:00
Происшествия

В Приморье может рухнуть еще один мост

Переправа в Анучинском районе держится на честном слове
Пётр КАМУШКИН
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Вот так выглядит мост возле Виноградовки. Фото: dps_vlВот так выглядит мост возле Виноградовки. Фото: dps_vl
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В Приморье обнаружили еще один предаварийный мост. Переправа, которая уже много лет держится на честном слове, может рухнуть в любой момент. Вот только спасать ее, судя по всему, никто не собирается.

Находится мост в Анучинском районе Приморья, недалеко от села Виноградовка. Видеоролик, на котором прекрасно видно нынешнее состояние моста, опубликовал Instagram-паблик dps_vl. Как рассказывает автор видео, в плачевном состоянии переправа находится уже много лет – однако сейчас все стало еще хуже. Судя по всему, мостовая плита начала «сползать» с балки; это означает, что если на переправу вдруг заедет какой-нибудь тяжелый автомобиль, то конструкция может рухнуть. А шансы на это вполне серьезные: мост до сих пор не закрыли для автомобильного движения.

Предаварийный мост в Приморье, Виноградова.

Впрочем, большинство приморцев пользуются объездной дорогой – но безрассудные водители найдутся всегда. Так что риск ЧП действительно довольно высокий. Впрочем, некоторые приморцы уверяют: в таком состоянии переправа может простоять еще с десяток лет. Чисто теоретически. Весной грунт опустится, и «горб» моста уменьшится. Ездить по нему станет безопаснее, хоть и не намного.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в администрации Анучинского района, мост не является аварийным (его, во всяком случае, таковым не признали). Переправа находится на балансе «Примавтодора», и именно этак компания занимается ее обслуживанием. В «Примавтодоре» пока не прокомментировали ситуацию с состоянием моста.

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