400 человек больше суток не могут улететь в из Владивостока Москву

СЕГОДНЯ 05:33 2018-12-28T05:51:56+03:00

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Пассажиры рейса SU1701 Владивосток — Москва почти на сутки застряли во Владивостоке. Их самолёт должен был вылететь 27 декабря в 9.20, однако по техническим причинам был задержан. По словам пассажиров, его откладывали то на 20 минут, то на несколько часов, а представитель авиакомпании «Аэрофлот» так и не удосужился объяснить клиентам, что же всё таки произошло. Сейчас время вылета назначено на 14.00 пятницы, 28 декабря. Однако гарантировать, что самолёт поднимется в воздух, никто не может.

Около 400 пассажирам рейса предоставили места в гостинице, обеспечили питанием. Время регистрации на рейс ещё не определено. Неполадки устраняют. «Комсомолка» следит за развитием событий.