Почта России будет взимать таможенные пошлины онлайн

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:12:58+03:00

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9 января 2019 года стартовал совместный эксперимент Почты России и Федеральной таможенной службы по оплате таможенных пошлин при совершении интернет-покупок. Он направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли.

Запуск эксперимента стал возможен после публикации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2018 № 279н, который в рамках трансграничной интернет-торговли наделяет назначенных операторов почтовой связи правами по декларированию, а также сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу ФТС России.

Почта России совместно с ФТС России заранее подготовились к запуску. Было разработано технологическое решение, которое позволяет взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе.

«Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах для наших клиентов максимально комфортным. Клиенту не придется тратить время на оплату пошлины в отделении почтовой связи, он сможет сделать это уже сейчас онлайн при оформлении заказа на площадке или в мобильном приложении Почты России. Реализация эксперимента позволит сократить время обслуживания клиентов в отделениях почтовой связи», - отметил первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Алексей Скатин.

В ближайшее время возможность онлайн-оплаты пошлин станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов, что позволит расширить эксперимент на более 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях. К эксперименту смогут подключиться любые международные торговые площадки, так как принципы работы для всех участников общие.

Напомним, с 1 января беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снижен до €500. Если в течение календарного месяца этот порог превышен (в рамках одной или нескольких покупок) или общий вес заказов больше 31 кг, покупатель будет обязан заплатить 30% от суммы, на которую порог превышен, но не менее €4 за каждый килограмм сверх лимита. Например, при общей стоимости заказанных в течение месяца товаров, равной 550 евро, пошлина в размере 30% будет взиматься с 50 евро, на которые превышен порог беспошлинного ввоза.