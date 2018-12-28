Спасатели Приморья категорически запрещают выезжать на хрупкий лёд

СЕГОДНЯ 06:45 2018-12-28T06:45:59+03:00

Морозы ударили совсем недавно, лёд ещё не встал

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Несмотря на то, что в Приморье наступили долгожданные морозы и на акваториях бухт встаёт лёд, выезд на него всё ещё категорически запрещён.

В краевом управлении по пожарной безопасности, ГОЧС сообщили, что в среднем сплочённость льда в крае – от 4 до 7 баллов.

На побережье станции Седанка толщина льда сейчас от 8 до 25 сантиметров. Бухты Мелководная, Круглая, Бабкина замерзли не полностью, толщина льда – от 8 до 25 сантиметров. Бухты Парис и Аякс не замерзли. Не замерзла и бухта Новик, лед стоит от острова Фальшивый от бухты Школьная и до конца бухты. Толщина льда – от 7 до 25 сантиметров.

В Хасанском районе в бухте Миноносок поселка Славянка толщина льда – от 12 до 14 сантиметров, в бухте Экспедиция поселка Краскино – от 30 до 45 сантиметров, в бухте Новгородская поселка Посьет – 14 сантиметров. В бухтах поселка Зарубино лед не установился.

В Ольгинском районе в бухте Ольга толщина льда составляет от 30 до 40 сантиметров. В Партизанском районе в бухте Партизанская – от 35 до 40 сантиметров.

«Комсомолка» отмечает, выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета — прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.