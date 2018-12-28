2018-12-28T08:04:58+03:00
Общество

Владельцы сгоревшего ресторана предлагают 300 тысяч за сведения о поджигателе

В ночь на 27 декабря в Находке сгорел ресторан «Токио»
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Руководство ресторана японской кухни «Токио» готово выплатить 300 тысяч вознаграждения тому, кто поможет найти злоумышленника, устроившего пожар. Информация об этом появилась в инстаграм-паблике nhk_off.

Напомним, в ночь на 27 декабря в Находке загорелся «Токио», расположенный на проспекте Мира, 2. Несмотря на оперативное вмешательство, сетевой ресторан спасти не удалось. Причину пожара сейчас выясняют эксперты.

- Сейчас активно ищутся очевидцы. Возможно, есть свидетели преступления или люди, обладающие какой-либо важной информацией о совершенном преступлении. Это очень важно, поскольку речь идет о дальнейшей безопасности жителей города и сотрудников компании, - такое заявление распространили в соцсетях руководители суши-бара.

«Комсомолка» уже писала о том, что существует версия поджога. На камерах с места происшествия сохранилась запись. На кадрах можно заметить человека, который проходил мимо ресторана за считанные минуты до того, как ресторан охватил огонь.

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