2018-12-28T08:29:54+03:00
Общество

Приморские огнеборцы спасли троих человек за сутки

Все пострадавшие никак не могли выбраться из горящих зданий самостоятельно
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.tmn.aif.ru/incidents/fire/pozhar_v_tyumenskom_restorane_tamada_proizoshel_iz-za_pecheyФото: http://www.tmn.aif.ru/incidents/fire/pozhar_v_tyumenskom_restorane_tamada_proizoshel_iz-za_pechey
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Трех человек спасли приморские пожарные от огня всего лишь за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба МЧС по Приморью.

Первую пару удалось вывести из квартиры в селе Покровка. Они находились там, когда горела деревянная веранда и часть кровли двухквартирного дома. Поэтому – и не могли выбраться сами. Когда людей вывели из горящего здания, медицинская помощь им не потребовалась. Сам пожар удалось потушить через час, после звонка. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров.

Этим же вечером в Дальнереченске загорелся частный дом. Пожарные прибыли на место сразу же, после сообщения. Из пристройки дома валил густой дым, горели стены, мебель, потолок и личные вещи. Оказалось, что в горящем помещении закрыта дверь. Её удалось открыть с помощью специальных инструментов. В доме нашли мужчину без сознания. Его огнеборцы передали медикам.

Пожар ликвидировали буквально за 10 минут. Площадь распространения огня составила 4 квадратных метра.

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