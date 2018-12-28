Приморец стащил парочку телевизоров у спящего собутыльника и был таков
Похищенное он перепродал за 15 тысяч
Фото: https://www.maximonline.ru
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Прокурор Советского района Владивостока утвердил обвинения для приморца, который обокрал спящего собутыльника, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.
По версии следствия, в июне 2018 двое товарищей напились спиртных напитков. Когда уснул хозяин квартиры, где проходила вечеринка, гость забрал два телевизора и ушёл восвояси. Стоимость похищенного составила 38 тысяч рублей. Обвиняемый же перепродал «ящики» за 15 тысяч.
Дело направлено в Советский районный суд. Похитителю грозит лишиться свободы на срок до 5 лет.