2018-12-28T10:59:59+03:00
Происшествия

Придушил из-за водки: житель Владивостока отправится в колонию за жестокое убийство

Двое мужчин поругались во время распития спиртного
Софья КУЧИНА
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Фото: http://actualitati.md/grazhdanku-moldovy-v-italii-ubil-byvshiФото: http://actualitati.md/grazhdanku-moldovy-v-italii-ubil-byvshi
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Советский районный суд Владивостока вынес приговор приморцу который задушил своего знакомого.

По версии следствия, в марте 2018 года двое мужчин злоупотребили алкоголем и поругались. В ходе конфликта один из них ударил оппонента по голове и груди не меньше восьми раз. Когда его «заклятый друг» перестал сопротивляться, злоумышленник стал сдавливать его шею рукам, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Потерпевший умер от механической асфиксии.

Подсудимого признали виновным. Суд назначил ему 8,5 лет исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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