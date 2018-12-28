2018-12-28T23:59:47+03:00
Общество

Последняя суббота года во Владивостоке - холодная и без осадков

Приморские метеорологи обещают по краю небольшой снег, однако краевому центру это не грозит
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Сегодня, 29 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух −8...-25°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −10...-12°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Воздух −9...-11°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −8...-10°C.

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