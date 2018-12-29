Экологи Дальнего Востока требуют запретить вылов китов

СЕГОДНЯ 00:27 2018-12-29T00:27:50+03:00

Как уверяют экологи, подобный промысел запретили уже во всех странах мира, кроме Японии и России

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Коалиция экологических общественных объединений предлагает запретить в России лов китов и дельфинов для перепродажи в океанариумы.

Как сообщает Интерфакс — Дальний Восток со ссылкой на региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина», экологи предлагают запретить вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. По их мнению, «под прикрытием именно этих целей стремительно растет коммерческое использование китообразных».

«Под видом образования, культуры и просвещения животных массово вылавливают из естественной среды обитания для продажи в развлекательные заведения», — говорится в обращении коалиции.

По мнению экологов, необходимо «прекратить позорную практику отлова китообразных для индустрии развлечений, уже запрещенную во всех странах мира, кроме России и Японии».

По данным авторов обращения, в 2018 году «культурно-просветительский» бизнес на китах в России пережил настоящий бум. В Охотском море по официальным данным было выловлено 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы — больше, чем когда-либо. Спрос, по мнению зоозащитников, стимулирует индустрия развлечений в Китае.

Выловленные в 2018 году косатки и белухи содержатся в центре передержки в бухте Средняя Приморского края.

После вмешательства общественности, активных действий Генпрокуратуры и Следственного комитета России вскрылось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Ведется разбирательство в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Размещенную ранее зоозащитниками в интернете петицию с требованием об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье уже подписали 328 тысяч человек. Тем не менее, животные до сих пор остаются в вольерах.