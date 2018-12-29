2018-12-29T00:27:50+03:00
Общество

Экологи Дальнего Востока требуют запретить вылов китов

Как уверяют экологи, подобный промысел запретили уже во всех странах мира, кроме Японии и России
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Коалиция экологических общественных объединений предлагает запретить в России лов китов и дельфинов для перепродажи в океанариумы.

Как сообщает Интерфакс — Дальний Восток со ссылкой на региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина», экологи предлагают запретить вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. По их мнению, «под прикрытием именно этих целей стремительно растет коммерческое использование китообразных».

«Под видом образования, культуры и просвещения животных массово вылавливают из естественной среды обитания для продажи в развлекательные заведения», — говорится в обращении коалиции.

По мнению экологов, необходимо «прекратить позорную практику отлова китообразных для индустрии развлечений, уже запрещенную во всех странах мира, кроме России и Японии».

По данным авторов обращения, в 2018 году «культурно-просветительский» бизнес на китах в России пережил настоящий бум. В Охотском море по официальным данным было выловлено 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы — больше, чем когда-либо. Спрос, по мнению зоозащитников, стимулирует индустрия развлечений в Китае.

Выловленные в 2018 году косатки и белухи содержатся в центре передержки в бухте Средняя Приморского края.

После вмешательства общественности, активных действий Генпрокуратуры и Следственного комитета России вскрылось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Ведется разбирательство в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Размещенную ранее зоозащитниками в интернете петицию с требованием об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье уже подписали 328 тысяч человек. Тем не менее, животные до сих пор остаются в вольерах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лесные браконьеры вырубили в Приморье дуб почти на полтора миллиона
В уходящем году Приморье напоило Китай
На «Земле леопарда» и в «Кедровой пади» стало меньше браконьеров
Последняя суббота года во Владивостоке - холодная и без осадков
Придушил из-за водки: житель Владивостока отправится в колонию за жестокое убийство
Приморец стащил парочку телевизоров у спящего собутыльника и был таков
Приморские огнеборцы спасли троих человек за сутки
Владельцы сгоревшего ресторана предлагают 300 тысяч за сведения о поджигателе
Спасатели Приморья категорически запрещают выезжать на хрупкий лёд
400 человек больше суток не могут улететь из Владивостока в Москву
В Приморье может рухнуть еще один мост
Губернатор Приморья не видит предпосылок к объединению двух регионов
Льготными ценами на газеты и журналы воспользовались около пяти тысяч приморцев
В Находке поймали моряка с запасами гашиша
Приморский «Адмирал» победил на льду Фетисов-Арены подмосковного «Витязя»
Во Владивостоке фура потеряла прицеп на заколдованном повороте
Во Владивостоке последняя пятница года будет бесснежной
Продукты приморцам постарались продавать дешевле
Морозы накроют всё Приморье
Сотрудники АО «Восточный Порт» получают поддержку при покупке жилья
Гектарщики Приморья впереди всего Дальнего Востока
Авиарейс в японское Саппоро отправляют из Владивостока
Пожарные рассказали о сгоревшем в Находке ресторане
Экстренное обледенение грозит судам Приморья