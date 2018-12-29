На «Земле леопарда» и в «Кедровой пади» стало меньше браконьеров

СЕГОДНЯ 01:58 2018-12-29T01:58:43+03:00

Госинспекторы патрулируют почти каждый уголок нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь»

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Итоги работы за 2018 год подвел отдел охраны нацпарка «Земля леопарда» на собрании госинспекторов в селе Барабаш.

«В сравнении с 2017 годом затраченные усилия каждой из оперативных групп увеличились по основным показателям: общему времени, а также протяженности автомобильных, пеших и других видов рейдов. Вместе с этим на 30% снизилось количество административных нарушений и уголовных преступлений, зафиксированных на территории в уходящем году», — сказали сотрудники нацпарка.

Проанализировать работу и подвести итоги года помогает программа SMART, основанная на географической информационной системе. Автоматически составленная карта всех рейдов показала, что госинспекторы регулярно бывают почти в каждом уголке национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь».