В уходящем году Приморье напоило Китай
Объем экспорта приморской воды вырос на 101%
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В уходящем году из Приморья в Китай экспортировали более миллиона полулитров воды.
«Рост составил 101% к уровню 2017 года», — прокомментировали специалисты краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия.
Напомним, губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморский край является ключевым регионом Дальнего Востока для выхода российских продуктов на рынки стран АТР и уже обеспечивает 35% экспорта ДФО.
«К 2024 году объем экспорта из Приморья должен вырасти практически в два раза, до 4 миллиардов долларов», — заявил он.