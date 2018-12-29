2018-12-29T03:07:38+03:00
Общество

В уходящем году Приморье напоило Китай

Объем экспорта приморской воды вырос на 101%
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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В уходящем году из Приморья в Китай экспортировали более миллиона полулитров воды.

«Рост составил 101% к уровню 2017 года», — прокомментировали специалисты краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Напомним, губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморский край является ключевым регионом Дальнего Востока для выхода российских продуктов на рынки стран АТР и уже обеспечивает 35% экспорта ДФО.

«К 2024 году объем экспорта из Приморья должен вырасти практически в два раза, до 4 миллиардов долларов», — заявил он.

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